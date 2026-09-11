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Царьград

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Comex: фьючерсы на золото впервые с 2026 года упали ниже $4 350

Comex: фьючерсы на золото впервые с 2026 года упали ниже $4 350

На Comex стоимость декабрьских фьючерсов на золото впервые с 2 сентября 2026 года упала ниже 4 350 долларов.

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