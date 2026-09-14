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САУ «Акация» уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

САУ «Акация» уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что расчёты САУ «Акация» группировки «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ и полевой склад боеприпасов в Запорожской области По данным ведомства, подразделение разведки группировки «Восток» с БПЛА вскрыло в Запорожской области район размещения подразделений беспилотной авиации ВСУ: в лесополосах украинские оккупанты оборудовали пункты управления БПЛА, рядом с которыми находились средства связи, антенны и подготовленные позиции для операторов.

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