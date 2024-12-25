17 вещей в квартире, которые отнимают силы при уборке

Когда выбираешь, как будет выглядеть дом, нужно учитывать множество факторов - и часто мы забываем, что предмет должен быть не только красивым и доступным по бюджету, но еще и практичным: а это значит, что часто ухаживать за такими вещами бывает сложновато.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии