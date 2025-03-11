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Царьград

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Атака 60 беспилотников на Подмосковье: подробности и последствия действий ПВО

Атака 60 беспилотников на Подмосковье: подробности и последствия действий ПВО

В Раменском городском округе Подмосковья силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников. Работы в районе велись ночью, были слышны взрывы, что привело к повреждению окон.

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