Одно из самых популярных нытьёв – это «новый Хасавюрт» и «мы что, хотим ещё раз Минские»?

Андрей Павлов

Читаю комменты и диву даюсь. Где это автор " опять пи..т за переговоры до Победы"? Наоборот, он пишет, что "...речь в основном идёт о призывах ни в коем случае не доверять вероломному Западу и его обещаниям, потому что Меркель нас кинула, Олланд нас кинул, хохлы нас кинули и все нас кинули – и в будущем точно так же кинут." О переговорах он пишет, что ПОСЛЕ войны, когда придет черед делить страну У, так как "Все крупные геополитические игроки уже сегодня смотрят на неё как на полигон или плохо лежащие территории, утратившие самостоятельность, которые в будущем надо будет делить." Или после ВОВ, когда делили Германию, было по-другому?