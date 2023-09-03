Медвежий угол

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Одно из самых популярных нытьёв – это «новый Хасавюрт» и «мы что, хотим ещё раз Минские»?

Одно из самых популярных нытьёв – это «новый Хасавюрт» и «мы что, хотим ещё раз Минские»?

Короче.   Если описать чуть конкретнее, то речь в основном идёт о призывах ни в коем случае не доверять вероломному Западу и его обещаниям, потому что Меркель нас кинула, Олланд нас кинул, хохлы нас кинули и все нас кинули – и в будущем точно так же кинут.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Конечно оригинальная, имея за плечами 32 года выслуги и &quot;теплых&quot; экскурсионных прогулок по миру!😂😂😂
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4 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Если бы была ковровая, то все было бы по-другому...
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3 час.
Андрей Павлов
Читаю комменты и диву даюсь. Где это автор &quot; опять пи..т за переговоры до Победы&quot;?  Наоборот, он пишет, что &quot;...речь в основном идёт о призывах ни в коем случае не доверять вероломному Западу и его обещаниям, потому что Меркель нас кинула, Олланд нас кинул, хохлы нас кинули и все нас кинули – и в будущем точно так же кинут.&quot; О переговорах он пишет, что ПОСЛЕ войны, когда придет черед делить страну У, так как &quot;Все крупные геополитические игроки уже сегодня смотрят на неё как на полигон или плохо лежащие территории, утратившие самостоятельность, которые в будущем надо будет делить.&quot; Или после ВОВ, когда делили Германию, было по-другому?
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1 час.

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