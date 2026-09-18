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Агент Сафонов — о дубле Тюкавина в матче с «Ростовом»: «Я в нем не сомневался»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» оценил дубль футболиста в матче 9-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

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