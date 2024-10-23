Военнослужащие российской группировки войск "Центр" при взятии населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили двух британских военнослужащих, которые были в одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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