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МО РФ: при взятии Михайловки в опорнике ВСУ обнаружили двух военных из Британии

МО РФ: при взятии Михайловки в опорнике ВСУ обнаружили двух военных из Британии

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" при взятии населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили двух британских военнослужащих, которые были в одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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