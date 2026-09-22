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Аргументы и Факты

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Ворота к цели №1 взломаны: Орехов разрезан пополам, ВСУ в панике сдаются

Ворота к цели №1 взломаны: Орехов разрезан пополам, ВСУ в панике сдаются

Бои за южную часть Орехова подходят к концу. Ситуация для противника осложняется с каждым днем. ВС РФ подрывают мосты, что не позволяет ВСУ осуществлять ротацию и подвозить резервы и технику.

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