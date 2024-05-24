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Курские новости

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Подковку к празднованию 1000-летия Курска обсудили в Москве

Подковку к празднованию 1000-летия Курска обсудили в Москве

В Москве прошло заседание круглого стола на тему «Приграничье – на пути к тысячелетию», в ходе которого обсудили подготовку к празднования 1000-летия Курска и перспективные проекты, направленные на улучшение инфраструктуры в регионеВ Москве прошло заседание круглого стола на тему «Приграничье - на пути к тысячелетию», в ходе которого обсудили подготовку к празднования 1000-летия Курска и перспективные проекты, направленные на улучшение инфраструктуры в регионе.

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