Подковку к празднованию 1000-летия Курска обсудили в Москве

В Москве прошло заседание круглого стола на тему «Приграничье – на пути к тысячелетию», в ходе которого обсудили подготовку к празднования 1000-летия Курска и перспективные проекты, направленные на улучшение инфраструктуры в регионеВ Москве прошло заседание круглого стола на тему «Приграничье - на пути к тысячелетию», в ходе которого обсудили подготовку к празднования 1000-летия Курска и перспективные проекты, направленные на улучшение инфраструктуры в регионе.