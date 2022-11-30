Стюардесса сообщила об одном действии, из-за которого пассажиры становятся им ненавистны Стюардесса австралийских авиалиний рассказала о раздражающей вещи, которую пассажиры делают на борту своих рейсов, а летный персонал это абсолютно не выносит.
Стюардесса сообщила об одном действии, из-за которого пассажиры становятся им ненавистны Стюардесса австралийских авиалиний рассказала о раздражающей вещи, которую пассажиры делают на борту своих рейсов, а летный персонал это абсолютно не выносит.
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