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Стюардесса сообщила об одном действии, из-за которого пассажиры становятся им ненавистны

Стюардесса сообщила об одном действии, из-за которого пассажиры становятся им ненавистны Стюардесса австралийских авиалиний рассказала о раздражающей вещи, которую пассажиры делают на борту своих рейсов, а летный персонал это абсолютно не выносит.

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