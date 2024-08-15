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Зеленского обвинили в терроризме и измене США: Белый дом начал сливать "просроченного и жалкого" президента

Зеленского обвинили в терроризме и измене США: Белый дом начал сливать "просроченного и жалкого" президента

У Зеленского напряженные отношения с Белым домом. REUTERS Сегодня 2,7K прочитали Зеленского начали сливать по полной и без всяких "яких".

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