В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны (ФОТО)

Вот такие занятные агитационные плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) вдруг появились на улицах Тетерова, города в округе Росток земли Мекленбург — Передняя Померания.