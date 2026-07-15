Госдума предложила наследуемую аренду вместо ипотеки

Госдума рассматривает введение наследуемой аренды жилья с льготной ставкой. Владимир Кошелев, зампред комитета по строительству и ЖКХ, подчеркнул, что это станет альтернативой ипотеке для многодетных семей и граждан с низким доходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии