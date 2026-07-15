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Царьград

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Госдума предложила наследуемую аренду вместо ипотеки

Госдума предложила наследуемую аренду вместо ипотеки

Госдума рассматривает введение наследуемой аренды жилья с льготной ставкой. Владимир Кошелев, зампред комитета по строительству и ЖКХ, подчеркнул, что это станет альтернативой ипотеке для многодетных семей и граждан с низким доходом.

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