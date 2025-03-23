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Геолог Завацки прогнозирует катаклизмы на территории Европы

Европе угрожает затопление вследствие тектонических движений, сообщил геолог Станислав Завацки. Он пояснил, что современные изменения в движении литосферных плит указывают на то, что Африканская плита «направляется» к Евразийской, что может привести к исчезновению Европы как части материка.

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