Геолог Завацки прогнозирует катаклизмы на территории Европы

Европе угрожает затопление вследствие тектонических движений, сообщил геолог Станислав Завацки. Он пояснил, что современные изменения в движении литосферных плит указывают на то, что Африканская плита «направляется» к Евразийской, что может привести к исчезновению Европы как части материка.