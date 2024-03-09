Молодые люди в России оформили 10-миллионную Пушкинскую карту

С момента запуска программы в сентябре 2021 года ее участники приобрели свыше 63 млн билетов в культурные учреждения на общую сумму более 31 млрд рублей, сообщила в своем Телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.
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