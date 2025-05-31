Пушилин: ВС России препятствуют укреплению противника в районе Красноармейска

Вооруженные силы России продолжают блокировать пути снабжения украинских подразделений на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике, несмотря на попытки противника усилить эти участки дополнительными резервами.
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