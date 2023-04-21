Возраст допития: алкоголь хотят запретить продавать людям до 21 года

Запретить продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года предлагают в Общественной палате — такие рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда готовят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
Запретить продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года предлагают в Общественной палате — такие рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда готовят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
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