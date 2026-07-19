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Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ

Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ

Военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский, попавший в плен, раскрыл катастрофическую ситуацию со снабжением в украинской армии.

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