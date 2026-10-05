🎊Уважаемая Татьяна Дмитриевна! Поздравляю Вас с вашим профессиональным праздником, с днем учителя! Желаем вам неиссякаемой энергии, творческих успехов и благодарных учеников, которые будут с любовью и уважением относиться к музыке.