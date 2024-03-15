Автор: КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе РЖД просто обязан проставиться товарищам хуситам за блестящий маркетинг.
Хуситы постарались, чтобы у РЖД остался лишь один конкурент. Но есть нюанс
Комментарии
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Лариса Фомичева
Пустой пиздёж.Даже в Китае-узкая колея.А у нас-широкая.Разница в 10 см.Иметь огромное число колёсных тележек узкой колеи? И кучу перестановочных пунктов? Не,это нереально.
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23 час.
Галина Чужая
Это очень легко обходится - просто вагоны переставляются на новые оси и всё. Такая же ситуация с ЕС и никаких проблем не было.
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20 час.
Александр Каблучко
Все то херня, экономически проще договориться, чем сначала раздолбать, а потом договариваться
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14 час.
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