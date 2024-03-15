Хуситы постарались, чтобы у РЖД остался лишь один конкурент. Но есть нюанс

Пустой пиздёж.Даже в Китае-узкая колея.А у нас-широкая.Разница в 10 см.Иметь огромное число колёсных тележек узкой колеи? И кучу перестановочных пунктов? Не,это нереально.

Галина Чужая

Это очень легко обходится - просто вагоны переставляются на новые оси и всё. Такая же ситуация с ЕС и никаких проблем не было.