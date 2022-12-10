Babylon Bee: американский флаг поверг в шок Бриттни Грайнер, она вернулась в Россию

© AFP 2022 / JAVIER SORIANO Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Бриттни Грайнер закатила истерику в аэропорту Лос-Анджелеса при виде американского флага – символа угнетения и рабства, пишет сатирический сайт Babylon Bee.
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