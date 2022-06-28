На Южном берегу Крыма не рекомендуют купаться в ближайшие дни

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Черном море на Южном берегу Крыма и в Севастополе. После обильных осадков вместе с потоками воды по руслам рек выносит мусор и грязь, что небезопасно для здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».