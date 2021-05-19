Пелоси призвала к «политическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к мировым лидерам, призывая их отказаться от посещения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку китайские власти нарушают права человека, передаёт телеканал CNBC.