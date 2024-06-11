Москва и Минск начали новый этап ядерных учений

Стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщило Минобороны России. В ходе учебных мероприятий будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
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