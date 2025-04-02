Окончивших с отличием колледжи в Петербурге предложили награждать медалями

Законопроект в первом чтении поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 2 апреля, поддержали проект федеральной инициативы, которая позволит награждать медалями выпускников профессиональных учебных заведений.
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