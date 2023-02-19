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Американский генерал Каволи перечислил средства, способные победить РФ на Украине

Американский генерал Каволи перечислил средства, способные победить РФ на Украине

Генерал армии США Кристофер Каволи считает, что большая группа американских истребителей F-16 поможет Киеву победить российскую армию.

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