Индия против поляризации Востока и Запада. Дипломатическая инициатива Нью-Дели

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна является одной из немногих, которые могут способствовать преодолению поляризации Востока и Запада и разрыва между Севером и Югом, который возник в том числе из-за пандемии коронавируса.
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