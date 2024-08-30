Рассказываем, где этой ночью будет не проехать

Временно будут закрыт для движения один мост.Временно будут закрыт для движения один мост.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 30 на 31 августа будет закрыт для движения Северодвинский мост с 2:30 до 5:00.
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