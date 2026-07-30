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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор ФХР Курбатов о недопуске России: «Будем оспаривать решение в СAS. Считаем его несправедливым, а главное – немотивированным»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал решение ИИХФ о недопуске сборной России на чемпионаты мира.

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