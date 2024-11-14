Как стать успешным при минимальных вложениях Мы хотим поделиться с вами историей Сергея, который еще пару лет назад был сотрудником среднего звена с фиксированной зарплатой, а теперь этот 35-летний человек является успешным трейдером, где его доход зависит только от свободного времени.