"Что, я должен всех ждать?": в Челябинске пассажирка бежала за автобусом

Очевидцы случившегося в ужасе стучали по дверям, требуя их открыть, но водитель будто не слышал.О вопиющем случае невежества и неуважения к пассажирам общественного транспорта поведала Анна, которая приехала в Челябинск с 12-летним ребёнком.
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