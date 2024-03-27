"Что, я должен всех ждать?": в Челябинске пассажирка бежала за автобусом

Очевидцы случившегося в ужасе стучали по дверям, требуя их открыть, но водитель будто не слышал.О вопиющем случае невежества и неуважения к пассажирам общественного транспорта поведала Анна, которая приехала в Челябинск с 12-летним ребёнком.