Собянин: Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

К месту празднования или домой гостей города и жителей Москвы доставят МЦК В своём Telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин оповестил горожан, что с 20:00 вечера 31 декабря и до 6:00 утра 1 января городской транспорт Москвы будет работать бесплатно для своих пассажиров.
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