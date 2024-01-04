Группировка войск «Юг» разгромила две бригады ВСУ на донецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Юг» поразили пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады и взводного опорного пункта 42-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, о чем 4 января сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
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