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Сын бесследно исчезнувшей Усольцевой сделал заявление после новостей о послании от нее

Сын бесследно исчезнувшей Усольцевой сделал заявление после новостей о послании от нее

Сын бесследно исчезнувшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов сделал заявление после новостей о якобы послании от нее, назвав подделкой полученное исследователем и другом семьи Усольцевых Валентиным Дегтеревым голосовое сообщение.

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