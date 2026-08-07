Сын бесследно исчезнувшей Усольцевой сделал заявление после новостей о послании от нее

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Сын бесследно исчезнувшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов сделал заявление после новостей о якобы послании от нее, назвав подделкой полученное исследователем и другом семьи Усольцевых Валентиным Дегтеревым голосовое сообщение.