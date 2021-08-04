Berg PRESS

335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    сядь, поплачьНорвегия возмущен...
  • семен семенович
    Резников собрался заставить---- жену свою пусть заставит, мудакВице-премьер Укра...
  • олег олейник
    Именно убогость мышления украинского руководства является проблемой прошлого , настоящего и очевидно будущего ! О как...Вице-премьер Укра...

Первый построенный на Дальнем Востоке под инвестквоты краболов вышел в море на испытания

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Первое судно-краболов, построенное на Дальнем Востоке в рамках программы инвестиционных квот на добычу краба, вышло в море на заводские испытания, сообщает в среду пресс-служба судостроителя - АО "Восточная верфь".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх