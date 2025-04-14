Врач Малышева заявила о жёстком контроле за продуктами питания в России

По словам эксперта, в России одна из самых жёстких в мире систем проверки продовольствия.Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала о преимуществах России перед другими странами в плане проверки качества продуктов.
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