МЧС РФ не зафиксировало подъема уровня воды в реках Сочи после ливней

Уровень воды в реках в городе Сочи не поднимался до критических отметок, несмотря на обильные ливни. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.
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