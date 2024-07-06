Кровавая жатва ТЦК: В Одессе ноу-хау по отправке людей «на мясо»

Одесские тэцэкашники опять пробили дно. Теперь, наблюдая массовое сопротивление населения, которое и «на перо посадить» может, они работают в связке с самыми упоротыми нацистами и исключительно «на камеру».
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