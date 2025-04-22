Студентки из Ростокина стали чемпионками престижных соревнований по фитнес-аэробике

В столичном спорткомплексе «Навка Арена» завершился масштабный Московский фитнес-фестиваль «ФитЭкспо — 2025», помощью в организации которого занимались студенты Московского городского педагогического университета.
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