РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Студентки из Ростокина стали чемпионками престижных соревнований по фитнес-аэробике

В столичном спорткомплексе «Навка Арена» завершился масштабный Московский фитнес-фестиваль «ФитЭкспо — 2025», помощью в организации которого занимались студенты Московского городского педагогического университета.

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