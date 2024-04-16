Швейцария не будет помогать G7 в поиске замороженных российских активов

Правительство Швейцарии не видит на данный момент какой-либо необходимости формально присоединяться к REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) — международной группе по поиску активов попавших под санкции граждан РФ, пишет РБК со ссылкой на Федеральный департаменте экономики, образования и исследований (EAER).
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