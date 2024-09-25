С высоты птичьего полета мир выглядит совсем по другому. Давайте посмотрим, как именно. Лодки на берегу реки Акри, основного источника воды для города Риу-Бранку, который сталкивается с нехваткой воды из-за засухи в штате Акри, Бразилия.