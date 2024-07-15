Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЕС очнулся: Боррель захотел «перепрограммировать» африканцев, которым нравится Путин

ЕС очнулся: Боррель захотел «перепрограммировать» африканцев, которым нравится Путин

У Запада и западников вечно одна и та же проблема – «народец подкачал»!. Его надо «перепрограммировать» – именно так и заявил дословно Боррель.

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Комментарии
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n
nyha
что ..обосрался САДОВОД..
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