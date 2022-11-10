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«Формула-1» будет бороться с токсичностью в соцсетях с помощью ИИ

Международная автомобильная федерация (ФИА) воспользуется помощью искусственного интеллекта в борьбе с токсичностью в социальных сетях.

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