Узган төндә Россиядә дошманның 494 пилотсыз очкычы юк ителгән

Россия Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, узган төндә Россия төбәкләрендә Украинаның 494 пилотсыз очкычы бәреп төшерелгән «Узган төндә, 29 августның 20:00 сәгатьтән 30 августта 08:00 сәгатькә кадәр һава һөҗүменнән саклану системасы тарафыннан Ленинград, Брянск, Белгород, Калуга, Курск, Тверь, Смоленск, Орёл, Псков, Тула, Новгород, Ростов өлкәләре, Краснодар крае, Мәскәү төбәге, Кырым Республикасы территорияләрендә, Азов һәм Кара диңгез акваторияләрендә Украинаның самолет тибындагы 494 пилотсыз очу аппараты юк ителгән», – диелә хәбәрдә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым