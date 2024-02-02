От Памятника затопленным кораблям до знаменитой панорамы: в Севастополе расскажут об архитекторе Фельдмане

4 февраля Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого зовёт всех желающих узнать, кто и как создал два главных символа города – здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» и Памятник затопленным кораблям.
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