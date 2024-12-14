«Будет положена всем категориям»: Госдума рассмотрит закон о выплате 13-й пенсии Евгения КомароваВ Госдуме рассмотрят закон о 13-й пенсии, и в случае одобрения выплата будет распространяться на все категории пожилых граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии