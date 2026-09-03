Музей Победы рассказал об использовании "Циклона Б" нацистами

В 1941 году нацисты применили «Циклон Б» для массового уничтожения. Методист Музея Победы Никита Борисов рассказал о масштабах преступлений против советских военнопленных и других групп на оккупированных территориях.
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