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Царьград

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МИД ФРГ закроет генконсульство России в Бонне в этом году

МИД ФРГ закроет генконсульство России в Бонне в этом году

Генконсул Олег Красницкий сообщил, что участок генконсульства России в Бонне находится в бессрочном пользовании, а здание построено на советские средства.

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