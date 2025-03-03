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Китай

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Российский грузовой корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС

Владивосток, 2 марта /Синьхуа/ -- Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" в воскресенье в 02:02 по московскому времени пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции /МКС/.

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