КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества

Власти КНДР в поздравлении, направленном россиянам по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвали совместное с армией России освобождение Курской области примером "непобедимого боевого товарищества".
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